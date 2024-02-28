Под лежачую цистерну нефть не течёт. На сети РЖД бочек хватает, но не всем и не везде: локальные дефициты путают движенцев

С 1 марта 2024 года в России на полгода введён запрет экспорта бензина. Ещё одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%, сообщил представитель вице-премьера РФ Александра Новака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии