В ГД призвали США дать оценку словам замглавы офиса Зеленского о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США дать оценку заявлениям замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о войне с Россией, так как они обесценивают предложенные мирные инициативы.