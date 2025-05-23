В ГД призвали США дать оценку словам замглавы офиса Зеленского о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США дать оценку заявлениям замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о войне с Россией, так как они обесценивают предложенные мирные инициативы.
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