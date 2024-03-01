В Удмуртии 11 россиян будут судить за трансляцию порно в интернете

В Удмуртии 11 человек будут судить за трансляцию порно в интернете. Об этом сообщает "МВД Медиа". По версии следствия, в октябре 2021 года трое уроженцев Сарапула организовали нелегальный бизнес в интим-сфере.
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