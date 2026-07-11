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Скидка от Виктора Вембаньямы должна позволить «Сперс» обойтись без налога на роскошь еще минимум два сезона

Аналитик Йосси Гозлан прокомментировал продление центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы , который пошел на уступки команде.

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