РСЗО "Торнадо-С" уничтожила украинский опорный пункт в ДНР

Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", находящийся в составе группировки войск "Восток", выполнил боевую задачу и уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с находившимися там боевиками на территории Донецкой Народной Республики.
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