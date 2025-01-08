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РСЗО "Торнадо-С" уничтожила украинский опорный пункт в ДНР

Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", находящийся в составе группировки войск "Восток", выполнил боевую задачу и уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с находившимися там боевиками на территории Донецкой Народной Республики.

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