ANSA: в Европе задержали двух из пяти предполагаемых организаторов побега Усса

Итальянская полиция с привлечением Евроюста и правоохранителей из США провела операцию по задержанию предполагаемых сообщников сына бывшего губернатора Красноярского края бизнесмена Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в марте 2023 года.