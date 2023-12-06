ANSA: в Европе задержали двух из пяти предполагаемых организаторов побега Усса

Итальянская полиция с привлечением Евроюста и правоохранителей из США провела операцию по задержанию предполагаемых сообщников сына бывшего губернатора Красноярского края бизнесмена Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в марте 2023 года.
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