Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов и Глеб Никитин пообщались с участниками проекта «Институт советников по социальным изменениям»

30 мая 2025 года в Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) стартовало обучение участников четвертого потока проекта «Институт советников по социальным изменениям».
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