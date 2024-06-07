История и археология: 6 фантастических ретро фильмов, ради которых школьники убегали с уроков: Чем они покорили зрителей

Восьмидесятые годы оказались периодом настоящего прорыва зарубежного кино в советский кинопрокат. Иностранные фильмы привлекали внимание зрителей за счет увлекательных сюжетов, яркости и динамичности повествования.
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