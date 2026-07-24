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Царьград

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Юрий Бородавко уверен в изменении позиции Норвегии по русским лыжникам

Юрий Бородавко уверен в изменении позиции Норвегии по русским лыжникам

Юрий Бородавко, старший тренер сборной России по лыжным гонкам, считает, что позиция Норвегии относительно возвращения русских спортсменов на международные соревнования изменится.

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