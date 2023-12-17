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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дональд Трамп приехал на UFC 296

Дональд Трамп приехал на UFC 296

45-й президент США зашел в зрительский зал в компании босса UFC Даны Уайта и музыканта Кид Рока. Турнир UFC 296 проходит на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (Невада).

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