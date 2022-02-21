Россия обеспечит стабильность финансовой системы ЛНР и ДНР — договор

Россия будет принимать меры поддержания финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством там является российский рубль, согласно тексту договоров о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве, опубликованных 22 февраля.
Россия будет принимать меры поддержания финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством там является российский рубль, согласно тексту договоров о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве, опубликованных 22 февраля.
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