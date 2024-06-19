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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Американская пловчиха Реган Смит побила мировой рекорд на 100 м на спине

Во время олимпийского отбора в Индианаполисе Смит преодолела дистанцию за 57,13 секунды. Она побила рекорд мира, установленный в октябре 2023 года австралийкой Кейли Маккеон (57,33).

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