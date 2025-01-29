Шольц раскритиковал Маска за поддержку правых политиков в Европе

Daddy Bo

Так а кто ещё не заметил, что в политическом мире произошла явная переполюсовка: все, ранее считавшиеся демократами и/или либералами явно стоят за силовые методы воздействий на несогласных с ними, а те, кого ранее полагали "правыми" и вплоть чуть не до фашистов - пошли яростно отстаивать права народа и борьбу за мир. и с этой точки зрения "зиговка" Маска на инаугурации Трампа не есть случайное явление, но выражение убеждений. Среди которых - право более сильного диктовать свою волю .jktt слабым и действовать по своим убеждениям, не взирая на их желания, чувства и положение этих самых более слабых - в экономическом ли, политическом или военном смысле - без разницы. В Штатах к власти пришли поборники власти силы...