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Шольц раскритиковал Маска за поддержку правых политиков в Европе

Шольц раскритиковал Маска за поддержку правых политиков в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил американского предпринимателя Илона Маска за поддержку партии «Альтернатива для Германии».

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Комментарии
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Daddy Bo
Так а кто ещё не заметил, что в политическом мире произошла явная переполюсовка: все, ранее считавшиеся демократами и/или либералами явно стоят за силовые методы воздействий на несогласных с ними, а те, кого ранее полагали &quot;правыми&quot; и вплоть чуть не до фашистов - пошли яростно отстаивать права народа и борьбу за мир. и с этой точки зрения &quot;зиговка&quot; Маска на инаугурации Трампа не есть случайное явление, но выражение убеждений. Среди которых - право более сильного диктовать свою волю .jktt  слабым и действовать по своим убеждениям, не взирая на их желания, чувства и положение этих самых более слабых - в экономическом ли, политическом или военном смысле - без разницы. В Штатах к власти пришли поборники власти силы...
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