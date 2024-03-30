ЮФЛ. 1-я неделя. «Арлингтон» сыграет с «Бирмингемом», «Мичиган» встретится с «Сент-Луисом» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2024 1-я неделя 30 марта Арлингтон – Бирмингем – 20.00 Мичиган – Сент-Луис – 23:00 31 марта Сан-Антонио – Вашингтон – 19:00 Хьюстон – Мемфис – 22:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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