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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

ЮФЛ. 1-я неделя. «Арлингтон» сыграет с «Бирмингемом», «Мичиган» встретится с «Сент-Луисом» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2024 1-я неделя 30 марта Арлингтон – Бирмингем – 20.00 Мичиган – Сент-Луис – 23:00 31 марта Сан-Антонио – Вашингтон – 19:00 Хьюстон – Мемфис – 22:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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