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Водонаева заявила, что Виктория год соблазняла Петрова

Водонаева заявила, что Виктория год соблазняла Петрова

Телеведущая подчеркнула, что Александр Петров уже давно знал свою нынешнюю супругу Викторию. Алена Водонаева заявила, что Виктория специально публиковала фотографии с откровенным подтекстом, чтобы привлечь внимание актера.

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