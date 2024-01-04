Водонаева заявила, что Виктория год соблазняла Петрова

Телеведущая подчеркнула, что Александр Петров уже давно знал свою нынешнюю супругу Викторию. Алена Водонаева заявила, что Виктория специально публиковала фотографии с откровенным подтекстом, чтобы привлечь внимание актера.
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