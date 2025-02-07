ФСБ: женщины-агенты спецслужб Украины брали компоненты для бомб в тайниках

Задержанные в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону женщины-агенты спецслужб Украины по заданию кураторов готовили теракты против высокопоставленных военнослужащих ВС России, а компоненты для бомб брали в тайниках.
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