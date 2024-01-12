СССР-Россия
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СССР-Россия

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Посольство сочло грабежом конфискацию «Дома Москвы» в Риге

Посольство сочло грабежом конфискацию «Дома Москвы» в Риге

Димписсия заявила, что конфискация нарушает международное право, и назвала ее «актом государственного грабежа».

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Бред вымиратов- как можно у ХОЗЯИНА\ РОССИИ/ у себя дома\ в Риге\ забрать свое имущество? Рига по недоразумению находится в недоразумении...
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22 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пора свои прибалтийские, финские и т.д. земли вернуть России и все встанет на свои места. Кого не устраивает в России еще много мест которые надо осваивать и развивать, а лопаты, кайло и тачки ни кто не отменял... Да и каналы, инфраструктуру надо развивать...
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21 час.

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