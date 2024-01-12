Посольство сочло грабежом конфискацию «Дома Москвы» в Риге

Бред вымиратов- как можно у ХОЗЯИНА\ РОССИИ/ у себя дома\ в Риге\ забрать свое имущество? Рига по недоразумению находится в недоразумении...

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пора свои прибалтийские, финские и т.д. земли вернуть России и все встанет на свои места. Кого не устраивает в России еще много мест которые надо осваивать и развивать, а лопаты, кайло и тачки ни кто не отменял... Да и каналы, инфраструктуру надо развивать...