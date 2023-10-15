«Новосибирск» в концовке вырвал победу над «Салютом» в матче Второй лиги

Футболисты «Новосибирска» дома переиграли белгородский «Салют» со счетом 3:2 в матче 14-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Серебряной группы» 14 октября на стадионе «Спартак» в Новосибирске.
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