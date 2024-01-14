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В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

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