В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
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