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Подполье сообщило об ударе по центру подготовки диверсантов ВСУ под Одессой

Подполье сообщило об ударе по центру подготовки диверсантов ВСУ под Одессой

Вооруженные силы России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Черноморске Одесской области. По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, украинские военные проходили там подготовку под руководством британских инструкторов.

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