В Нидерландах высказались об отправке истребителей на Украину

Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла. Такое мнение высказал командующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов Онно Эйхельсхейм в интервью изданию Breaking Defense.
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