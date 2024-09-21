Пока у власти Путин,эрнст на коне и ни куда не денется и будет гадить РФ,а путин будет награждать его,как уже делал это.Владимир Познер вернется в эфир Первого канала с новым проектом, который называется «Турецкая тетрадь». Руководство Первого таки вернуло своего друга, чтобы тот смог как следует накосить денег в России. Потому что наша страна для него — место зарабатывания денег (почему-то до сих пор).Сколько можно терпеть эту падаль?

pobeditel Терещенко

Вопрос к руководству страны почему такое происходит в СМИ где саму политику страны обгаживают , веть и закон приняли о наказание кто выступает против политики страны и того же СВО . Но самое странно эти законы в стране действуют выборочно и на показ в отдельных случаях как бы на показ что вот они же действуют. И моё мнение это делается провокационно для того что бы показать что как бы закон действует а вот против таких людей повторюсь как бы не было доказано что они против страны. Простой пример с тем же Первым Каналом с его руководителем Эрнстом за его так называемую антироссийскую деятельность на канале как бы уволили , вопрос а что он до сих пор в этой должности ходит. Первый канал государственный канал так почему у руководства государственного канала находится я бы выразился антироссиянин.