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Спички - не игрушка

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Познер возвращается на Первый канал с проектом о Турции

Познер возвращается на Первый канал с проектом о Турции

Юрий Кот РБК сообщает: «Телеведущий Владимир Познер вернется в эфир Первого канала с новым проектом, который называется «Турецкая тетрадь».

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Комментарии
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Балу -
Эта жидовская мразь за российские деньги Россию же и обсирает... А эрнста - не менее лицемерную мразь - уже давно пора наладить пинками из телевизора...
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Пока у власти Путин,эрнст на коне и ни куда не денется и будет гадить РФ,а путин будет награждать его,как  уже делал это.Владимир Познер вернется в эфир Первого канала с новым проектом, который называется «Турецкая тетрадь». Руководство Первого таки вернуло своего друга, чтобы тот смог как следует накосить денег в России. Потому что наша страна для него — место зарабатывания денег (почему-то до сих пор).Сколько можно терпеть эту падаль?
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5 час.
pobeditel Терещенко
Вопрос к руководству страны почему такое происходит в СМИ где саму политику страны обгаживают , веть и закон приняли о наказание кто выступает против политики страны и того же СВО . Но самое странно эти законы в стране действуют выборочно и на показ в отдельных случаях как бы на показ что вот они же действуют. И моё мнение это делается провокационно для того что бы показать что как бы закон действует а вот против таких людей повторюсь как бы не было доказано что они против страны. Простой пример с тем же Первым Каналом  с его руководителем Эрнстом за его так называемую антироссийскую деятельность на канале как бы уволили , вопрос а что он до сих пор в этой должности ходит. Первый канал государственный канал так почему у руководства государственного канала находится я бы выразился антироссиянин.
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2 час.

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