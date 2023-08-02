Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела в соответствии с требованиями АПК РФ Суть требования: о признании недействительными сделок по расторжению договора аренды и удержанию из суммы обеспечительного взноса денежных средств, возмещении […] Сообщение Признание недействительными сделок по расторжению договора аренды появились сначала на Юридическая консультация онлайн бесплатноЮридическая консультация онлайн бесплатно - Предоставляем консультацию по уголовным, гражданским, административным, семейным и трудовым делам.