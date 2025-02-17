Царьград
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Царьград

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"Ты ещё живой?": Русский "терминатор" должен был умереть. Деды, бившие Гитлера, вытащили с того света

"Ты ещё живой?": Русский "терминатор" должен был умереть. Деды, бившие Гитлера, вытащили с того света

Русский "терминатор" с позывным "Хан" должен был умереть: его подрывали на мине, стреляли, но деды, бившие Гитлера, вытащили его с того света.

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Комментарии
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Амара Карпова
НАШ ГЕРОЙ❤️😎Выздоровливай богатырь😍👊🙏
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22 час.
Юрис Хартманис
Герой!-супермен
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22 час.
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