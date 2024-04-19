В Пермском крае задержали пятерых участников организованной группы наркодилеров

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю в результате комплекса мероприятий установлены и задержаны три женщины и двое мужчин, подозреваемых в совершении ряда преступлений, связанных со сбытом запрещенных веществ.