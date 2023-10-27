Блинкен и Ван И обсудили разногласия между США и Китаем

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки глава МИД Китая Ван И обсудили вопросы, по которым у Вашингтона и Пекина имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.