Блинкен и Ван И обсудили разногласия между США и Китаем

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки глава МИД Китая Ван И обсудили вопросы, по которым у Вашингтона и Пекина имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.
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