Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Меньшикова

Ушла из жизни директор Академии фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова. Как сообщается на сайте Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Меньшикова умерла 22 февраля после тяжелой болезни.