Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Меньшикова

Ушла из жизни директор Академии фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова. Как сообщается на сайте Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Меньшикова умерла 22 февраля после тяжелой болезни.
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