Сегодня плановые энергоотключения затронут только дачные массивы Астрахани и два ближних села

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В четверг, 1 февраля, плановые отключения электричества коснутся Астрахани только Александро-Мариинскую областную клиническую больницу и несколько улиц в дачных массивах в Заболдинском районе РЭС: Также свет будут отключать в селах Началово и Яманцуг (с 09:00 до 13:00) Приволжского района.