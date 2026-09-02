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Царьград

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Герт Вилдерс раскритиковал просьбу Украины о €2 млрд помощи

Герт Вилдерс раскритиковал просьбу Украины о €2 млрд помощи

Украинский посол призвал Нидерланды выделить €2 млрд помощи. Лидер Партии свободы Герт Вилдерс выразил возмущение, заявив, что средства стоит потратить на снижение налогов внутри страны, и назвал бюджетные планы правительства "мусором".

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