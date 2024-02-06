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Русская весна

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Русский спецназ сжёг группу боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Русский спецназ сжёг группу боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Русский спецназ сжёг группу украинских боевиков на артёмовском направлении. Наблюдатель 56-го отдельного батальона спецназначения выявил перемещение группы противника в посадке.

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