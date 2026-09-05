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ВЕСТИ КРЫМ

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На всей территории полуострова продолжают действовать временные ограничения электроснабжения

На всей территории полуострова продолжают действовать временные ограничения электроснабжения

Энергосистема республики работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, сообщили в «Крымэнерго».

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