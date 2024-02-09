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Строительство Сталин-Центра

Строительство Сталин-Центра

О текущем ходе работ по строительству Сталин-Центра в Нижегородской области.Руководитель Борского местного отделения НРО КПРФ Зоров Алексей Юрьевич предоставил видеоотчет о проделанной работе по строительству СТАЛИН-ЦЕНТРА в городе Бор Нижегородской области.

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