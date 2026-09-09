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Газета.ру

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Mirror: 11-летний школьник в Англии спас годовалую сестру во время пожара

Mirror: 11-летний школьник в Англии спас годовалую сестру во время пожара

В Британии 11-летний мальчик спас свою годовалую сестру во время пожара, пишет Mirror.Пожар произошел 1 сентября во время празднования дня рождения другой дочери семьи.

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