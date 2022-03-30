Полянский рассказал замгоссекретарю США о Шухевиче и Бандере

ТАСС Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявлений нацизма на Украине для замгоссекретаря США Уэнди Шерман, решившей оспорить тезис, аргументируя это еврейским происхождением украинского лидера Владимира Зеленского.