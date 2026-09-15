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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деметриус Джонсон: «Буду в шоке, если Аспиналл продолжит карьеру. Я бы не стал рисковать зрением»

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон сомневается, что Том Аспиналл вернется в ММА после травмы глаза» «Я написал Тому: «Надеюсь, с твоими глазами все будет в порядке».

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