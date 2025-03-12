Место стоянки Ноева ковчега: ученые исследуют предполагаемое место, указывающее, что именно на нем был не только корабль, но и следы наводнения Ольга БезродняяНедавние археологические находки на юго-востоке Турции привлекли внимание ученых и специалистов, занимающихся изучением истории Библейского Ноева ковчега.