"Надо защитить русских детей от мигрантов": слова губернатора Курской области

Андрей Сапожников

А я не уверен, что рыженькая девочка русская в том понимании, каком Вы хотите преподнести, т.е по внешнему облику. Если Вы посмотрите на фото, то русских, то есть людей с русыми волосами там нет. Сегодня русский тот, кто говорит и думает по русски.