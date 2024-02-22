СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    блядофффф! Ты к шалаве камуноиздной, мамашке своей, проблядюге подплатформенной, быстренько скачи, пусть она тебя в п...Чем был Большой т...
  • Александр Платов
    Не с  твоим блошиным умишком понимать Елену, ибо ты - жидовский выпердыш безмозглый.  Она тебя заткнула за пояс - на-...Чем был Большой т...
  • Александр Платов
    Научился, как со дна сортира размазываться по стенке?  Или тобой ас-машина брызжет - но не по стенке, а по дну сливно...Чем был Большой т...

"Надо защитить русских детей от мигрантов": слова губернатора Курской области

"Надо защитить русских детей от мигрантов": слова губернатора Курской области

Политинформация Давно пора. Какие то у нас тормозные прозрения у власть придержащих. Команду что-ли дали? Ранее это было непонятно? Никакого «войти в положение», нужно защищать наших детей от мигрантов», губернатор Курганской Области Фото из иниернет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Сапожников
А я не уверен, что рыженькая девочка русская в том понимании, каком Вы хотите преподнести, т.е по внешнему облику.  Если Вы посмотрите на фото, то русских, то есть людей с русыми волосами там нет. Сегодня русский тот, кто говорит и думает по русски.
Ответить
9 час.
ninikooo Митусова
Всех мигрантов под гребенку вернуть на их родину, к их истокам, истории и религии. Мы не нуждаемся в их « советах» и навязывании нам, русским своего образа жизни и мышления. А тех, кто связан с наркотиками- в тюрьму, за торговлю и распространение- на максимальный срок.
Ответить
5 час.
Алексей Сафронов
👋👋👋
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх