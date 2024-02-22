Политинформация Давно пора. Какие то у нас тормозные прозрения у власть придержащих. Команду что-ли дали? Ранее это было непонятно? Никакого «войти в положение», нужно защищать наших детей от мигрантов», губернатор Курганской Области Фото из иниернет.
"Надо защитить русских детей от мигрантов": слова губернатора Курской области
Комментарии
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Андрей Сапожников
А я не уверен, что рыженькая девочка русская в том понимании, каком Вы хотите преподнести, т.е по внешнему облику. Если Вы посмотрите на фото, то русских, то есть людей с русыми волосами там нет. Сегодня русский тот, кто говорит и думает по русски.
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9 час.
ninikooo Митусова
Всех мигрантов под гребенку вернуть на их родину, к их истокам, истории и религии. Мы не нуждаемся в их « советах» и навязывании нам, русским своего образа жизни и мышления. А тех, кто связан с наркотиками- в тюрьму, за торговлю и распространение- на максимальный срок.
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5 час.
Алексей Сафронов
👋👋👋
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2 час.
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