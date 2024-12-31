Ресурсы Донбасса окупят затраты на СВО, – Рожин

Вместе с конституционными территориями Россия возвращает себе и будущий экономический потенциал. Речь идет о шахтах на Донбассе, которые после завершения боевых действий будут работать на российскую экономику.
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