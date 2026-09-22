Минобрнауки изменит правила приёма в вузы с 2027 года

Министерство образования и науки предложило с 2027/28 учебного года изменить правила приёма в вузы: на машиностроительных направлениях обязательной станет физика, а история заменит обществознание там, где раньше допускался выбор между этими предметами.
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