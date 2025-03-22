Стармер прокукарекал, а там пусть хоть и не рассветает

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Я прям представила Путина, трясущегося от страха… Стармер вчера, пообщавшись с военными «31 страны», выступил с угрожающим заявлением – дескать, если Путин нарушит мирный договор с Украиной, он об этом сильно пожалеет… Фото: AP/Kirsty Wigglesworth Когда этот клоун что-то вслух говорит, складывается такое впечатление, что он бредит… Какой мирный договор, прежде всего? Кто его заключил и когда, и самое главное, какое отношение к этому договору будут иметь чихуахуа с острова невезения и прочие европейские петушки и петушата? Это первое.
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