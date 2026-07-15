Почему досрочное погашение кредита не уменьшило ежемесячный платеж

Когда я впервые решилась на частичное досрочное погашение, то представляла себе это примерно так: перевожу круглую сумму, скажем, сто тысяч рублей, и в следующем месяце вздыхаю с облегчением, глядя на уменьшившуюся цифру в графике.
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