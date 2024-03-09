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Иран представил AIP-версию подводной лодки класса «Фатех»

Иран представил AIP-версию подводной лодки класса «Фатех»

На выставке DIMDEX 2024, проходившей в Дохе (Катар) с 4 по 6 марта 2024 года, Минобороны Ирана продемонстрировало макет подводной лодки класса «Фатех», оснащенной воздухонезависимой двигательной установкой (AIP).

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