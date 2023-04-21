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Чемпионат России (жен). 1/2 финала. Третьи матчи. «Динамо-Метар» сыграет с московским «Динамо», «Протон» встретится с «Локомотивом»

Суперлига Париматч Чемпионат России Женщины 1/2 финала Третьи матчи 22 апреля Динамо-Метар – Динамо Москва – 17.

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