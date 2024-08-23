Почему Россия продолжает поставлять газ Европе?

Статья глупая- для ура- патриотов. Российский газ в в Европу поставляется только в Словакию и Венгрию. А теперь после взрыва газонаполнительной станции в Сунже боюсь , что никуда. Ну, если только через Турцию куда-то. Газпром и Роснефть- основные поставщики денег в бюджет., а их всё меньше и меньше. А денег надо всё больше и больше

ИМ

Ильдус Мамлеев

А автор статьи добренький как я посмотрю, мы поставляем газ и нефть, тем странам которые хотят уничтожить русских как нацию и завладеть её территориями и всеми ресурсами России, они уже открыто говорят, что из населения России должно остаться всего 15 миллионов человек, для добычи тем самых ресурсов для Запада и убложения нашими девушками их сексуальные потребностей. А расплачиваться за эти рабочие места мы будем жизнями наших парней на ЛБС, на радость "нашим друзьям из НАТО". Зато наша добывающая промышленность будет дальше функционировать и создавать рабочие места в России, что бы войсками НАТО было что бензоваки своих танков и самолётов. А куда девать свои ресурсы мы всегда найдём, по крайней мере кран закрутить мы всегда сможем договоривших с нашими друзьями из ОПЕК. Так что автору перед тем как писать такие статьи [проплаченные реальными друзьями Запада] мозги не мешало бы включить.