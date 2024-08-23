ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Зачем они нам в тюрьмах? Их нужно сразу после допроса расстреливать. И видео отправлять их дипломатам«Пусть гниют в тю...
  • саша дмитренко
    вас  много  а  лещенко  один!Позор? Государств...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Некая Алатырка написала и спряталась за закрытой страницей. Тупица, это только для чайников. А для нас ты - открытая ...Наблюдаю очень оп...

Почему Россия продолжает поставлять газ Европе?

Почему Россия продолжает поставлять газ Европе?

Знаю, что данный вопрос волнует очень многих наших сограждан. Более того, большинство из них волнует ещё и вопрос "ДОКОЛЕ?".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
Всё дело в том, что Запад с нами воюет, а мы с ним нет. У нас там дети, виллы, дворцы, яхты... Правда не у всех...
Ответить
4 час.
Евгений Мангуш
Статья глупая- для ура- патриотов. Российский  газ в в Европу поставляется только в Словакию и Венгрию. А теперь после взрыва газонаполнительной станции в Сунже боюсь , что никуда. Ну, если только через Турцию куда-то. Газпром и Роснефть- основные поставщики денег в бюджет., а их всё меньше и меньше. А денег надо всё больше и больше
Ответить
2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А автор статьи добренький как я посмотрю, мы поставляем газ и нефть, тем странам которые хотят уничтожить русских как нацию и завладеть её территориями и всеми ресурсами России, они уже открыто говорят, что из населения России должно остаться всего 15 миллионов человек, для добычи тем самых ресурсов для Запада и убложения нашими девушками их сексуальные потребностей. А расплачиваться за эти рабочие места мы будем жизнями наших парней на ЛБС, на радость &quot;нашим друзьям из НАТО&quot;. Зато наша добывающая промышленность будет дальше функционировать и создавать рабочие места в России, что бы войсками НАТО было что бензоваки своих танков и самолётов. А куда девать свои ресурсы мы всегда найдём, по крайней мере кран закрутить мы всегда сможем договоривших с нашими друзьями из ОПЕК. Так что автору перед тем как писать такие статьи [проплаченные реальными друзьями Запада] мозги не мешало бы включить.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх