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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Промес отказался уезжать из ОАЭ, несмотря на требование «Спартака» (Metaratings)

По данным Metaratings.ru, «Спартак» требовал, чтобы футболист сам покинул ОАЭ, но он отказался уезжать.

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