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FiNE NEWS

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Запад не сможет остановить формирование многополярного мира: анализ заявления Путина американским журналистом

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Rambler прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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