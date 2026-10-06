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Регионы России

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В Раде предложили убрать из Конституции Украины курс на вступление в НАТО

В Раде предложили убрать из Конституции Украины курс на вступление в НАТО

Согласно предлагаемым изменениям, нейтралитет будет означать отказ от присоединения к любым военным блокам и подтверждение отсутствия намерений совершать агрессию против каких-либо стран.

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