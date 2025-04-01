Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минтруд: единая соцкарта пенсионера потребует изменений в законах

Минтруд: единая соцкарта пенсионера потребует изменений в законах

Реализация проекта введения в России единой карты для пенсионеров требует изменения социального законодательства на федеральном уровне, для этого необходимо обсуждение с регионами, так как сейчас в каждом субъекте РФ действует свой стандарт льгот, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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