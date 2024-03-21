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Шмыгаль: Макрон имел в виду инструкторов, говоря об отправке военных на Украину

Шмыгаль: Макрон имел в виду инструкторов, говоря об отправке военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду инструкторов, говоря об отправке сил на Украину. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал руководитель правительства бывшей советской республики Денис Шмыгаль.

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