Шмыгаль: Макрон имел в виду инструкторов, говоря об отправке военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду инструкторов, говоря об отправке сил на Украину. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал руководитель правительства бывшей советской республики Денис Шмыгаль.
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