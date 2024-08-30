А.И. Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, организованной в связи с отсутствием водоснабжения в населенном пункте Свердловской области

В социальной сети сообщается об отсутствии водоснабжения в Мариинске городского округа Ревды. Несмотря на просьбы местных жителей почистить колодец, он был законсервирован, в связи с чем люди вынуждены приобретать питьевую воду в магазинах.
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